«Идет под гору». Познер порассуждал о жалости к США

США перестали быть примером для многих людей. Если раньше к этой стране испытывали противоречивые чувства, в том числе и страх, то сейчас среди них появилась жалость.

Такую точку зрения высказал журналист и телеведущий Владимир Познер, которого процитировал сайт «Познер Online».

Соединенные Штаты, по мнению журналиста, не только боялись, но любили и ненавидели. Чувство жалости к государству не испытывали никогда — до настоящего времени. Не случалось в стране грабежей и поджогов.

«Этого не было, не было, не было и произошло. Отчего? Стоило бы подумать на эту тему, это же не просто так», — сказал Познер.

Если на улицы выходят сотни тысяч людей, добавил он, то на это есть определенные причины. И сейчас США разделены как никогда раньше, если не брать в учет события Гражданской войны 1860-х годов.

Как американцам найти выход из сложившейся ситуации, Познер сказать затруднился. Страна № 1 в прошлом постепенно теряет свою привлекательность и «идет под гору».

Ранее Владимир Познер заметил, что «отсталость» России от европейских стран имеет свои преимущества.