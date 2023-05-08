Общество 08 мая 2023, 13:46 «Идет на поправку». Жена Прилепина рассказала о состоянии писателя Жена Прилепина Мария: Захар пошел на поправку РИА «Новости»

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Получивший ранение в результате террористического акта писатель Захар Прилепин постепенно идет на поправку. Об этом РЕН ТВ сообщила его супруга Мария.

«Захар уже пошел на поправку, поправляется. О нем заботится больница, ничего лишнего ему не нужно», — сказала она.

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Мария Прилепина отметила, что никаких угроз перед терактом ее семья не получала.

Автомобиль с Прилепиным подорвали 6 мая в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил тяжелые травмы, на вертолете его доставили в больницу. В ЧП погиб друг Прилепина Александр Шубин.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в теракте, им оказался уроженец Украины Александр Пермяков, действовавший по наводке спецслужб соседней страны.

Днем в понедельник суд в Нижегородской области отправил Пермякова под арест по обвинению в террористическом акте.