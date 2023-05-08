08 мая 2023, 13:46
«Идет на поправку». Жена Прилепина рассказала о состоянии писателя
Жена Прилепина Мария: Захар пошел на поправку
Получивший ранение в результате террористического акта писатель Захар Прилепин постепенно идет на поправку. Об этом РЕН ТВ сообщила его супруга Мария.
«Захар уже пошел на поправку, поправляется. О нем заботится больница, ничего лишнего ему не нужно», — сказала она.
Реклама
Мария Прилепина отметила, что никаких угроз перед терактом ее семья не получала.
Автомобиль с Прилепиным подорвали 6 мая в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил тяжелые травмы, на вертолете его доставили в больницу. В ЧП погиб друг Прилепина Александр Шубин.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого в теракте, им оказался уроженец Украины Александр Пермяков, действовавший по наводке спецслужб соседней страны.
Днем в понедельник суд в Нижегородской области отправил Пермякова под арест по обвинению в террористическом акте.
Покушение на Захара Прилепина
Реклама
Реклама