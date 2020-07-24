«Идет борьба за деньги»: адвокат Ефремова рассказал об иске сожительницы погибшего Захарова к следствию

Гражданская жена Сергея Захарова, который погиб после ДТП с участием актера Михаила Ефремова, подала в суд на следствие. Адвокат артиста Эльман Пашаев объяснил в беседе с «360» этот поступок желанием получить деньги.

Юрист напомнил, что женщину не признали потерпевшей в рамках уголовного дела, поэтому требовать компенсацию она не может.

«Идет борьба за деньги. Следователь отказался признать ее потерпевшей, и они подали [иск] в Тверской суд, чтобы действие следователя признали незаконным, а ее — потерпевшей. Законных оснований для этого нет», — сказал адвокат Ефремова.

Он подчеркнул, что у гражданской супруги Захарова нет шансов добиться своего. На ход рассмотрения дела актера в суде этот инцидент, заключил Эльман Пашаев, никак не повлияет.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Артист проехал через двойную сплошную и врезался в грузовой фургон, которым управлял Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице спустя несколько часов от полученных травм. Управлявший иномаркой Ефремов в момент столкновения был пьян.

Против актера возбудили уголовное дело. Недавно материалы по нему поступили в Пресненский районный суд Москвы. В случае обвинительного приговора Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.