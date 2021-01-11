Идею Жириновского лишать прав за привязанные к авто «ватрушки» поддержали в Госдуме

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов напомнил, что в стране запрещено привязывание к авто санок, лыж и «ватрушек». По его словам, это очень серьезное нарушение, которые может привести к травмам и гибели людей.

«Что касается лишения прав, то, я думаю, это справедливо, нужно лишь оформить это соответствующим образом», — добавил законодатель.

Замглавы думского Комитета по информационной политике Александр Ющенко также поддержал инициативу коллеги.

«Возить так никого нельзя. Что за родители должны быть или кто там был, которые позволили прицепить „ватрушки“ к своему автомобилю?!» — заметил парламентарий.