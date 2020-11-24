Идею Жириновского об упразднении Пенсионного фонда не поддержали в Совфеде
Сенатор Валерий Рязанский обсудил с «Политикой сегодня» предположение лидера ЛДПР Владимира Жириновского об упразднении Пенсионного фонда.
Отмечается, что Жириновский на пленарном заседании нижней палаты парламента предсказал упразднение Пенсионного фонда и выплату пенсий россиянам напрямую.
«Напрямую откуда? От фракции ЛДПР что ли? Из Сбербанка, из Внешэкономбанка? Из бюджета? А если выплачивать, то по каким правилам?» — задался вопросом Рязанский.