Идею Жириновского об упразднении Пенсионного фонда не поддержали в Совфеде

Отмечается, что Жириновский на пленарном заседании нижней палаты парламента предсказал упразднение Пенсионного фонда и выплату пенсий россиянам напрямую.

«Напрямую откуда? От фракции ЛДПР что ли? Из Сбербанка, из Внешэкономбанка? Из бюджета? А если выплачивать, то по каким правилам?» — задался вопросом Рязанский.