Идею запретить электросамокаты для виновников ДТП поддержали в Госдуме

Зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить использование электросамокатов для тех, кто стал виновником ДТП. Эту идею прокомментировала для RT член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

Согласно инициативе Петрова, за первое нарушение виновникам ДТП будут запрещать пользоваться электросамокатом на полгода, а за второе — навсегда.

«Предложение, на мой взгляд, хорошее. Из логики административного права следует — за повторное нарушение должна быть более жесткая санкция. Поэтому, я поддержу такое предложение», — сказала Бессараб.

Она отметила, что сейчас юридически пользователи электросамокатов являются пешеходами, хотя этот вид транспорта может развивать скорость, сравнимую со скоростью автомобиля.