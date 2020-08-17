Идею выходного дня для родителей первоклассников назвали затратной в Совфеде

Идею главы Института прогрессивного образования Анны Маркс о выделении 1 сентября оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников оценил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Эта мера с точки зрения бюджета ляжет прежде всего на плечи региональных бюджетов, что является для них серьезной тратой. С морально-этической точки зрения было бы неплохо, чтобы родители могли 1 сентября провести именно таким образом, чтобы дети почувствовали этот праздник», — процитировал его сайт RT.

Зампред добавил, что финансовая сторона этого вопроса требует отдельного рассмотрения. По его мнению, в реальности ситуация будет обстоять иначе. Родители будут отпрашиваться на несколько часов для того, чтобы проводить ребенка в школу. Рязанский заметил, что как правило работодатели относятся к этому с пониманием.

Напомним, что Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного родителям детей, которые идут в первый класс.