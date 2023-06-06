Общество 06 июня 2023, 16:02 Идею ввести звание «Отец-герой» для многодетных отцов в России поддержали Юрий Соленов: таким образом общество будет выражать признательность отцам

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Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов поддержал идею уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец установить в России звание «Отец-герой». Об этом сообщил RT.

Таким образом, по словам председателя организации, общество будет выражать признательность отцам за вовлеченность в отцовство.

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«При вручении звания „Отец-герой“, вместе вручение звания „Мать-героиня“ — акцент на то, что общество выражает признательность отцам и понимает важность их участия в воспитательном процессе», — добавил Соленов.

В многодетной семьей роль отца также должна быть четко обозначена, отметил председатель организации.

Ранее Ирина Волынец предложила ввести звание «Отец-герой» для мужчин, которые воспитывают десять и более детей.