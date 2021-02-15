Идею ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов поддержали в Совфеде

Зампред Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова обсудила с RT предложение ввести за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны уголовную ответственность.

Бибикова назвала правильной эту инициативу и призналась, что поддержит ее, если она будет внесена на рассмотрение законодателей. По мнению парламентария, любое оскорбление человека недопустимо, тем более ветерана войны.

Ввести уголовную статью за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«[Есть] люди, которые пытаются прославиться в Сети за счет каких-то выходок, и этих случае немало, к сожалению. В том числе они идут на оскорбление ветеранов», — заметил Орлов.