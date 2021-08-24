Идею ввести уголовную ответственность за махинации с телефонными номерами оценили в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в разговоре с RT прокомментировал предложение ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров. Такая инициатива поступила от ОНФ.

Боярский отметил, что чаще всего подменой номеров занимаются не ради забавы, а в целях мошенничества. Поэтому не будет лишним ввести за это ответственность. Он добавил, что такая возможность уже обсуждалась в Министерстве цифрового развития.

«Особенно беспокоит подмена номеров, происходящая за пределами России. Как правило, именно оттуда идут мошеннические звонки. Если автоматически блокировать входящий звонок с кодом, например, 499, который по факту совершается из-за пределов страны, мы львиную долю мошеннических операций пресечем на корню. Это то, что уже сейчас готовится к реализации», — добавил депутат.