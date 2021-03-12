Идею ввести студкапитал оценили в Союзе студентов

Председатель Всероссийского Союза студентов Олег Цапко прокомментировал предложение ввести «студенческий капитал», который можно будет получить после защиты диплома. Общественника процитировало ИА НСН.

Отмечается, что авторы инициативы предложили выделять выпускникам техникумов 250 тысяч рублей, вузов — 500 тысяч рублей. Их можно будет вложить в свое дело или потратить на аренду жилья.

«Студенты могут отчитаться за полученные деньги фиктивными договорами, что станет еще одной схемой возможного вывода денег», — допустил Цапко.

Среди положительных моментов он отметил возможность появления новых стартапов.

«Мы таким образом дадим им необходимую поддержку и защиту, благодаря чему их действия приведут к позитивным экономическим последствиям и могут дать серьезный эффект в будущем. Эти тотальные расходы для государства, понесенные сегодня, мы можем вернуть в будущем», — добавил Цапко.