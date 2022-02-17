Идею ввести скидки на билеты для планирующих усыновить ребенка оценили в Госдуме

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в разговоре с RT оценила идею ввести скидку 50% на железнодорожные и авиабилеты для россиян, планирующих усыновить ребенка. С таким предложением ранее выступил депутат ГД Евгений Федоров.

Стенякина назвала предложение разумным и предположила, что оно станет шагом на пути к сокращению количества сирот.

«Есть регионы, в которых количество детских домов стремительно сокращается, есть субъекты, в которых детские дома вообще закрылись, но в других регионах они до сих пор есть. Есть дети, которые до сих пор ждут своих родителей. Наверное, государство должно дать возможность взрослым поехать на встречу со своим будущим ребенком в другой регион», — сказала она.