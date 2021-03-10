Идею ввести штрафы за оскорбления учителей оценили в профсоюзе работников образования

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» предложение ввести штрафы за оскорбление педагогов.

По мнению Балуевой, к внедрению подобных норм стоит отнестись осторожно, поскольку есть большая вероятность, что этой нормой будут злоупотреблять.

«Знаете, дети, которые неуважительно относятся к учителям, и их родители — здесь есть глубокие причины. Это неуважение всего общества и низкий статус учителя», — обратил внимание она.

По ее словам, если не выяснить, откуда все это идет и просто ввести штрафы, то авторитет учителей может быть еще больше подорван.

«Я против простых решений в сложных вопросах. Этот вопрос очень сложный, он комплексный. При подкреплении другими какими-то мерами — да, это было бы хорошо», — добавила Балуева.