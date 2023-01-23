23 января 2023, 12:05
Идею ввести отпуск для военных срочной службы с детьми до 7 лет поддержали
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал идею ввести десятидневный отпуск для военнослужащих по призыву, у которых есть дети до семи лет. Об этом написал RT.
По его словам, военные должны иметь возможность встретиться со своей семьей.
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«Семья — это святое, поэтому, конечно, надо дать возможность нашим военнослужащим, проходящим срочную службу, видеться со своими маленькими детьми», — сказал политолог.
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Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить отпуск военнослужащим срочной службы с детьми до семи лет.
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