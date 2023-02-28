Общество 28 февраля 2023, 13:08 Идею ввести льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами поддержали

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал предложение депутата Евгения Федорова о вводе единой федеральной льготы на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами. Об этом написал RT.

На взгляд политолога, такую норму следовало давно вести в федеральное законодательство.

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«Воспитание ребенка с инвалидностью — это не только дополнительные финансовые расходы для родителей, но и колоссальная эмоциональная нагрузка», — сказал Орлов.

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Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести единую льготу на транспортный налог для семей, воспитывающих детей-инвалидов.