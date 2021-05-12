Идею ввести бонусы для привитых от СОVID-19 пассажиров сочли целесообразной в Думе

Зампред думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев обсудил с RT идею простимулировать с помощью бонусов на транспорт желание россиян сделать прививку от коронавируса.

«Использование различных стимулов мне представляется целесообразным», — заметил парламентарий.

По его мнению, необходимо определить, за счет каких средств будут формироваться подобные стимулы.

Если это будет касаться внутригородских перевозок, то тогда нужно понимание того, смогут ли городские и местные бюджеты взять это на себя.

«Будет ли это федеральная программа — и те или иные региональные структуры будут получать компенсацию за эти затраты», — добавил депутат.