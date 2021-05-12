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    12 мая 2021, 10:37

    Идею ввести бонусы для привитых от СОVID-19 пассажиров сочли целесообразной в Думе

    Артур Блянихов

    Зампред думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев обсудил с RT идею простимулировать с помощью бонусов на транспорт желание россиян сделать прививку от коронавируса.

    «Использование различных стимулов мне представляется целесообразным», — заметил парламентарий.

    По его мнению, необходимо определить, за счет каких средств будут формироваться подобные стимулы.

    Если это будет касаться внутригородских перевозок, то тогда нужно понимание того, смогут ли городские и местные бюджеты взять это на себя.

    «Будет ли это федеральная программа — и те или иные региональные структуры будут получать компенсацию за эти затраты», — добавил депутат.