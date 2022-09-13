Идею введения льгот на проезд по платным трассам в праздники поддержали в Госдуме | 360°

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Идею введения льгот на проезд по платным трассам в праздники поддержали в Госдуме

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение депутата Ивана Сухарева о введении пятидесятипроцентной скидки на проезд по платным трассам в новогодние праздники. Об этом написал RT.

По словам политика, эта идея является целесообразной.

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«Надо вести 100%-ную скидку для отдельных категорий граждан. Например, для автомобилей, которые перевозят инвалидов или управляются инвалидами, для ветеранов боевых действий, для малообеспеченных семей. Вот для этих категорий необходимо сделать бесплатный проезд. И не только в новогодние праздники», — сообщил Нилов.

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Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением о введении скидки на проезд по платным трассам в новогодние праздники.

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