Идею введения льгот на проезд по платным трассам в праздники поддержали в Госдуме | 360°

Общество 13 сентября 2022, 12:12 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Идею введения льгот на проезд по платным трассам в праздники поддержали в Госдуме

Читать 360tv в

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение депутата Ивана Сухарева о введении пятидесятипроцентной скидки на проезд по платным трассам в новогодние праздники. Об этом написал RT.

По словам политика, эта идея является целесообразной.

Реклама

«Надо вести 100%-ную скидку для отдельных категорий граждан. Например, для автомобилей, которые перевозят инвалидов или управляются инвалидами, для ветеранов боевых действий, для малообеспеченных семей. Вот для этих категорий необходимо сделать бесплатный проезд. И не только в новогодние праздники», — сообщил Нилов.

Реклама

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением о введении скидки на проезд по платным трассам в новогодние праздники.

0 0 0 0 0 0