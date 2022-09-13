Идею введения льгот на проезд по платным трассам в праздники поддержали в Госдуме | 360°

Все новости
Подмосковье
13 сентября 2022, 13:08
Форум по вопросам ЖКХ пройдет в Подмосковье в сентябре
Мир
13 сентября 2022, 13:06
Еврокомиссия передумала вводить ограничения цен на российский газ
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Общество
13 сентября 2022, 13:05
Россиянам назвали секреты организации идеального домашнего рабочего места
Мир
13 сентября 2022, 13:03
Столице Казахстана предложили вернуть название Астана
Мир
13 сентября 2022, 12:59
США и союзники задумались над поставкой на Украину средств ПВО и истребителей
Важное
13 сентября 2022, 12:58
Губернатор Воробьев: новый стадион для футбола и легкой атлетики появился в Мытищах
Спецоперация
13 сентября 2022, 12:58
Рекордно большой схрон боеприпасов нашли в лесу Запорожской области
Подмосковье
13 сентября 2022, 12:55
Выдача бесплатных сертификатов на детскую реабилитацию началась в Подмосковье
Спецоперация
13 сентября 2022, 12:53
Время подтвердило правильность решения о начале спецоперации — Володин