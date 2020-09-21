Идею возвращать часть затрат на коммерческие детсады оценили в Совфеде

«Это правильная идея, но объем компенсации для тех, кто в силу объективных причин не может обеспечить ребенка государственным детским садом, должен быть в объеме тех услуг, которые оказывает бюджетный детский сад», — отметил первый зампред Комитета Совфеда по соцполитике.

Для этого, по его словам, органы местной власти должны дать подтверждающую справку о том, что они не могут обеспечить ребенка местом в бюджетном детском саду.

Компенсационное пособие должно быть оформлено на основании именно такой справки. Парламентарий добавил, что это надо реализовать с помощью изменений в соответствующем законе или сделать за счет налогового вычета.