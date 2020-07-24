Идею вернуть графу в паспорте о национальности раскритиковали в Чечне

«Я считаю, что именно в документах указывать национальность это пережиток, потому что показывать свою национальную идентичность, сохранять язык, культуру и так далее, это работа больше в культурной плоскости, чем отметка в документах», — заметил он.

Тапаев пояснил, что его устраивает нынешний формат документа без этой графы, ведь в 90-е годы слишком большое внимание уделялось национальности, многие чувствовали притеснение. Он согласился, что малые народы могут захотеть таким образом подчеркнуть свою идентичность, что поможет их сохранению. В этом случае предложение можно реализовать в опциональном порядке.

Тапаев добавил, что право отмечать национальность лучше давать совершеннолетним людям, которые могут принимать решение самостоятельно.