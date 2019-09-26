Идею создать российский аналог «Википедии» оценили в Госдуме

Российский эквивалент «Википедии» обойдется в 2 млрд рублей Подробнее

Отмечается, что правительство намерено выделить «Большой российской энциклопедии» 1,7 миллиарда рублей на создание русского аналога «Википедии».

«Наличие запроса можно проверить, исходя из общественных пожертвований», — заметил парламентарий.

По его словам, сначала пожертвования можно было бы использовать для создания демо-версии, которая бы показала необходимость этого проекта. В случае успеха, уже можно выделять бюджетные деньги. Если же люди не проголосуют за необходимость такого портала «своим кошельком», то и говорить о его надобности смысла нет.