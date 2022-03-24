Идею создания государственных торговых сетей с фиксированными ценами оценили в Госдуме

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила инициативу создать государственные торговые сети с фиксированными ценами в России. Об этом написал RT.

По словам парламентария, на товары первой необходимости достаточно установить фиксированную надбавку.

«Я думаю, что в этом направлении достаточно установить фиксированную надбавку. Многие страны это делали, в том числе в период пандемии, когда, например, устанавливается к себестоимости наценка не более чем 20—25% для всех последующих поставщиков», — сообщила Бессараб.

Организацию государственных торговых сетей парламентарий назвала утопией, посокльку подобный опыт был в СССР. Если создавать что-то подобное, то можно прийти к дефициту товаров, а жесткое регулирование может нанести ущерб поставщикам продукции, заключила она.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости.