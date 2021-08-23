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    23 августа 2021, 12:51

    Идею составить перечень разрешенных для школьников смартфонов в Госдуме посчитали избыточной

    Полина Гребенщикова

    Член комитета Гослумы Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала предложение Виталия Милонова составить перечень одобренных Министерством просвещения смартфонов для школьников. Депутат назвала идею избыточной.

    Идею составить перечень разрешенных для школьников смартфонов в Госдуме посчитали избыточной

    «Я думаю, что это избыточная норма, которую предлагает мой коллега. На самом деле, прогресс ничем не остановишь, и, конечно, в попытках получить последнюю модель смартфона многие, особенно молодые люди пытаются перещеголять друг друга, а родители в этом потакают, что не очень хорошо», — сказала Бессараб.

    Она добавила, что если гаджеты нужны для учебного процесса, они должны предоставляться государством.

    «Если этого не будет, то любые попытки забрать, отобрать, запретить будут бессмысленны и вызовут глухое недовольство и непонимание со стороны родителей. Потому что с одной стороны, давит ребенок, чтобы купить самый последний смартфон, с другой стороны, необходимо для школы купить дополнительный. Я думаю, что это объективно не найдет подтверждения в российской действительности», — уверена депутат.

    Ранее Виталий Милонов предложил составить перечень доступных для школьников мобильных телефонов — по его мнению, это «положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами».