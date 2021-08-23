Идею составить перечень разрешенных для школьников смартфонов в Госдуме посчитали избыточной

Член комитета Гослумы Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала предложение Виталия Милонова составить перечень одобренных Министерством просвещения смартфонов для школьников. Депутат назвала идею избыточной.

«Я думаю, что это избыточная норма, которую предлагает мой коллега. На самом деле, прогресс ничем не остановишь, и, конечно, в попытках получить последнюю модель смартфона многие, особенно молодые люди пытаются перещеголять друг друга, а родители в этом потакают, что не очень хорошо», — сказала Бессараб.

Она добавила, что если гаджеты нужны для учебного процесса, они должны предоставляться государством.

«Если этого не будет, то любые попытки забрать, отобрать, запретить будут бессмысленны и вызовут глухое недовольство и непонимание со стороны родителей. Потому что с одной стороны, давит ребенок, чтобы купить самый последний смартфон, с другой стороны, необходимо для школы купить дополнительный. Я думаю, что это объективно не найдет подтверждения в российской действительности», — уверена депутат.

Ранее Виталий Милонов предложил составить перечень доступных для школьников мобильных телефонов — по его мнению, это «положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами».