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    16 ноября 2020, 14:38

    Идею сократить рабочий день после Нового года не поддержали в Госдуме

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что идея сократить первый рабочий день после Нового года является избыточной, пишет ИА Nation News.
    Идею сократить рабочий день после Нового года не поддержали в Госдуме

    Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступил с инициативой урезать на два часа время работы после новогодних праздников. По словам Бессараб, в трудовом законодательстве предусмотрено сокращение предпраздничных дней. Оно необходимо, чтобы у граждан было время подготовиться.

    «То есть практически перед всеми праздничными днями, если перед ними выпадает рабочий день, он сокращается на один час, бывает и больше», — отметила депутат.

    Она заключила, что снижать количество рабочих часов после торжества будет лишним.