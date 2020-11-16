Идею сократить рабочий день после Нового года не поддержали в Госдуме

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступил с инициативой урезать на два часа время работы после новогодних праздников. По словам Бессараб, в трудовом законодательстве предусмотрено сокращение предпраздничных дней. Оно необходимо, чтобы у граждан было время подготовиться.

«То есть практически перед всеми праздничными днями, если перед ними выпадает рабочий день, он сокращается на один час, бывает и больше», — отметила депутат.

Она заключила, что снижать количество рабочих часов после торжества будет лишним.