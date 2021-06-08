Идею со снижением процентной ставки по микрозаймам оценили в Думе

Член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с RT предложение коллег снизить максимальный размер процентной ставки по микрозаймам.

Бессараб подтвердила, что микрофинансовые организации вносят некий сумбур между взаимоотношениями людей и финансово-кредитными институтами. Она напомнила, что в последние годы депутаты неоднократно принимали законы, которые ужесточали законы игры.

«Но, я думаю, эти вопросы еще предстоит обсудить на уровне экспертов финансовой отрасли», — отметила парламентарий.