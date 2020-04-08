Идею снизить или отменить оплату общежитий для студентов из-за коронавируса назвали разумной в Совфеде

«Безусловно, это разумное предложение», — отметила парламентарий.

Она напомнила, что студенты, которые уехали домой и не пребывают в общежитии, не пользуются водой и другими коммунальными услугами. Соответственно, оплату надо снизить, несмотря на то, что она и так небольшая. Студенты, как правило, вносят ее либо на год, либо на полгода вперед.

Гумерова выразила уверенность, что руководство вузов и студенческое самоуправление внимательно посмотрит и на ту категорию, которая осталась в общежитиях.

«Чтобы поддержать их в таких бытовых вопросах: в плане приобретения продуктов, приготовления еды», — заключила глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.