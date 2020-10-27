Идею сделать из таксистов гидов предложили реализовать наоборот

Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян в разговоре с «360» оценил идею сделать из таксистов гидов и предложил ее переформулировать с точностью до наоборот — научить гидов работать таксистами. Воплотить оригинальное предложение общественников в жизнь будет сложнее.

«Готовить не водителей-гидов, а гидов-водителей. Вот этот обратный процесс, он более вероятен, потому что какое-то количество гидов есть с [водительским] удостоверением. Нужно развить этот навык водительский для услуги [такси], а все остальное они уже умеют. Для этого нужна какая-то городская или федеральная программа», — заявил Ян.

Собеседник объяснил, почему в нынешнем виде эту идею будет сложно реализовать. По его словам, большинство водителей такси самого популярного экономсегмента просто не захотят учиться чему-то новому. Им это не надо: цены на поездки слишком малы, да и люди пришли в такси, чтобы подзаработать тем, что они уже умеют.

Ранее участники Общероссийского объединения пассажиров предложили создать туристическое такси. Согласно их идее, служба должна работать по следующей схеме: водитель будет перевозить туристов и параллельно проводить экскурсию.