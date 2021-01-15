Идею сахалинских властей о бейджах и отсутствии масок после прививки назвали «административным восторгом»

Позволить привитым от коронавируса жителям Сахалина ходить без маски - решение необоснованное и больше похоже на «административный восторг». Потому что до конца еще не изучены защитные свойства препарата. Об этом «360» рассказал академик РАН и научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

«На самом деле это называется „административным восторгом“, когда власти на местах начинают придумывать непонятно что. На самом деле, ничем это не обосновано и никто не знает, будет ли человек заражаться и передавать вирус после прививки или не будет. Антитела не образуются на следующий день. А у кого-то могут вообще не образоваться», — объяснил академик.

Он отметил, что до конца неизвестно, как отреагируют люди с хроническим заболеванием на прививку или жители старшего возраста.

«Мы ничего пока до конца не знаем. Это какое-то непонятное решение. А те, кто переболеет, им как? У них-то точно есть определенный иммунитет», — резюмировал эксперт.

Зверев обратил внимание, что также непонятно, способен ли вакцинированный человек заразить кого-то — может ли он стать переносчиком.

Накануне губернатор Сахалинской области заявил, что жителям, сделавшим прививки от коронавируса, можно не носить маски в общественных местах. Для этого им напечатают специальные бейджи.