Идею сахалинских властей о бейджах и отсутствии масок после прививки назвали «административным восторгом»
«На самом деле это называется „административным восторгом“, когда власти на местах начинают придумывать непонятно что. На самом деле, ничем это не обосновано и никто не знает, будет ли человек заражаться и передавать вирус после прививки или не будет. Антитела не образуются на следующий день. А у кого-то могут вообще не образоваться», — объяснил академик.
Он отметил, что до конца неизвестно, как отреагируют люди с хроническим заболеванием на прививку или жители старшего возраста.
«Мы ничего пока до конца не знаем. Это какое-то непонятное решение. А те, кто переболеет, им как? У них-то точно есть определенный иммунитет», — резюмировал эксперт.
Зверев обратил внимание, что также непонятно, способен ли вакцинированный человек заразить кого-то — может ли он стать переносчиком.
Накануне губернатор Сахалинской области заявил, что жителям, сделавшим прививки от коронавируса, можно не носить маски в общественных местах. Для этого им напечатают специальные бейджи.