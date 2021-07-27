Идею с запретом тратить детские пособия на сигареты и алкоголь оценили в Совфеде

Глава Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» предложение запретить тратить пособие на ребенка на покупку табака и спиртных напитков.

«Это связано с тем, что асоциальные элементы, иногда их называют неблагополучными семьями, где родители страдают вредными привычками, деньги, которые прямым образом получают из бюджета именно на детей, как социальные выплаты, часто тратят на алкоголь и табак и прочие расходы, которые не касаются детей», — объяснила инициативу парламентарий.

По ее мнению, этот законопроект нуждается в доработке. В частности, можно продумать над тем, какие информационные технологии могут быть над стражей интересов детей, в случае, если родители содержат их ненадлежащим образом.