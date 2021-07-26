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    26 июля 2021, 13:51

    Идею с заменой завтраков в школе на денежные сертификаты оценили в Совфеде

    Артур Блянихов

    Члены Совета Федерации обсудили с RT предложение заменять завтраки в школах на денежные сертификаты.

    «Мы очень многое сделали для того, чтобы по поручению президента все школьники страны были обеспечены бесплатным горячим питанием», — напомнила глава Комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

    По ее мнению, не стоит заменять завтраки в школах на продуктовые наборы и денежные компенсации. Сенатор обозначила необходимость проработать в короткие сроки все недостатки по качеству продуктов и приготовлению блюд.

    «Эти деньги даются для того, чтобы было организовано горячее питание именно в школе, там, где они работают, поэтому это предложение может быть реализовано только при условии, что речь идет о чисто медицинских параметрах отказа от питания», — добавил первый зампред Комитета по социальной политике Валерий Рязанский.