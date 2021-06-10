Идею с закрытием крупных магазинов на ночь и в выходные раскритиковали в Союзе потребителей

Председатель совета директоров Союза участников потребительского рынка Петр Шелищ обсудил с Общественной службой новостей предложение ограничить работу крупных магазинов по ночам и в выходные дни.

«Потребителя это не порадует. Такая практика есть в Германии, некоторых других странах. Но там она складывалась в течение долгого времени. У нас такого не было никогда», — заметил Шелищ.

По его словам, подобные ограничения также не обрадуют крупных поставщиков и производителей, поскольку для них это сократит каналы сбыта. Он отметил, что малые торговые организации больше ориентированы на малых производителей. По его мнению, нужно действовать другими способами.

«Например, всякими налоговыми мерами и преференциями. Надо ослаблять давление надзорных органов в разумных пределах», — добавил Шелищ.