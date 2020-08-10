Идею с ужесточением наказания за живодерство оценили в Госдуме

По данным информагентства, общественники предлагают привлекать к ответственности за истязание кошек и собак с 14 лет, а также повысить штрафы за отсутствие намордника при выгуле пса.

Отмечается, что одни люди выступают против жестокого обращения с животными, а другие говорят об опасности бродячих собак, которые нападают на людей. По мнению Тимофеевой, и ту, и другую сторону надо слышать.

«Причем защищать надо не только животных, но и людей от животных. ОНФ на это обратил внимание. <…> Практика показывает, что привлечь хозяина собаки к ответственности достаточно тяжело. Поэтому, исходя из практики, некоторые положения КоАП действительно требуют уточнений. Общественникам и полиции в этом вопросе тоже надо активнее взаимодействовать», — обратила внимание парламентарий.