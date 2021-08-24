Идею с уголовным наказанием за подмену номеров поддержали в Думе

Глава думского Комитета по информационной политике Александр Хинштейн обсудил с «Газетой.ru» предложение ОНФ ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров.

«Мы поддерживаем это предложение, как Комитет по информационной политике Госдумы поддерживает любые инициативы, которые направлены на эффективную борьбу с киберпреступностью», — подчеркнул парламентарий.

Он заметил, что одним из основных механизмом обмана людей является использование подменных номеров. По его словам, первоочередная задача заключается в том, чтобы создать техническую невозможность использования подменных номеров. Депутат напомнил, что ранее в силу вступил закон, который запрещает пропуск вызовов под российской нумерацией из-за границы.

«В новом созыве нам предстоит также ужесточить ответственность для операторов связи за пропуск подобных номеров», — добавил собеседник издания.