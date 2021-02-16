Идею с расширением льготной ипотеки на строительство частного дома оценили в Совфеде

Сенатор Валерий Рязанский обсудил с RT предложение расширить программу льготной ипотеки на строительство частного дома.

«Я бы поддержал, поддержал в принципе все семьи, в которых есть хотя бы один ребенок», — признался первый зампред Комитета Совфеда по социальной политике.

По его словам, смысл такого рода ипотеки заключается в том, чтобы дать людям возможность построить свой дом. Парламентарий напомнил, что в стране много территорий, которые очень мало заселены.

«Поэтому ипотека с целью вернуть на землю людей была бы крайне правильна. Хорошо, если бы эта инициатива нашла свое продолжение хотя бы в обсуждении», — добавил Рязанский.