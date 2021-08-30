Идею с продлением дачной амнистии оценили в Думе

Глава думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев обсудил с RT предложение о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

«Это решение постоянно продлевалось, и то, что сейчас сразу до 2031 года есть предложение, — очень хорошо», — подчеркнул парламентарий.

Он заметил, что эта мера и прочие механизмы удобны для людей и пользуются у них спросом.

Авторами законопроекта о продлении дачной амнистии выступили председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.