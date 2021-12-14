Идею с продажей пива на заправках поддержали в «Центре разработки национальной алкогольной политики»

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обсудил с «Ридусом» предложение Минэнерго разрешить продавать на АЗС пиво и другие слабоалкогольные напитки.

«Это такой архаизм — запрет на продажу алкоголя на заправках», — заметил Шапкин.

Он признался, что не видит разницы между обычным магазином, где продается алкоголь, и заправкой. По его мнению, об этой инициативе поговорят, а потом отложат.

«При этом — удивительно! — на полном серьезе депутаты и правительство поддерживают продажу пива на стадионах, куда ходят не только совершеннолетние, и в целом там обстановочка достаточно жаркая и без пива. Вот увидите, пиво продавать на стадионах разрешат, а на АЗС — нет», — добавил собеседник издания.