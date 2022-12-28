Общество 28 декабря 2022, 07:26 Идею с предновогодней выплатой семьям с детьми сочли хорошей в Госдуме Депутат Нилов: выплата семьям с детьми в преддверии Нового года была бы хорошим подарком freepik

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Государство могло бы выплатить перед Новом годом деньги семьям с детьми, это было бы хорошим подарком, средства пошли бы в экономику. Такое мнение в комментарии РИА «Новости» высказал глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Хорошим подарком для семей, имеющих детей, была бы даже небольшая сумма, которую государство выделяло бы для покупки подарков детям», — сказал парламентарий.

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По его словам, было бы хорошо, если такую меры приняли на государственном уровне. Он считает, что деньги действительно пошли бы в экономику. При этом Нилов отметил, что в России есть семьи, которые не нуждаются в таких выплатах. Однако деньги бы они все равно принял бы.

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Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что в 2022 году правительство потратило свыше 1,06 триллиона рублей из федерального бюджета на поддержку семей с детьми.