Идею с повышением тарифов на тепло и электроэнергию оценили в Думе

Глава думского Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская объяснила Общественной службе новостей, в каком случае можно повышать тарифы на тепло и электроэнергию.

По мнению парламентария, повысить тарифы можно в случае, если одновременно с этим для малоимущих будут предусмотрены дополнительные послабления

«Поднимать тарифы можно, но нужно защитить малоимущих. А сейчас это почти четверть населения. Рухнул малый бизнес, много безработных, уровень безработицы растет. При этом в регионах ситуация очень и очень непростая. Надо думать о людях, которым нужно помочь», — заметила законодатель.