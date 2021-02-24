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    24 февраля 2021, 19:03

    Идею с повышением тарифов на тепло и электроэнергию оценили в Думе

    Артур Блянихов

    Глава думского Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская объяснила Общественной службе новостей, в каком случае можно повышать тарифы на тепло и электроэнергию.

    По мнению парламентария, повысить тарифы можно в случае, если одновременно с этим для малоимущих будут предусмотрены дополнительные послабления

    «Поднимать тарифы можно, но нужно защитить малоимущих. А сейчас это почти четверть населения. Рухнул малый бизнес, много безработных, уровень безработицы растет. При этом в регионах ситуация очень и очень непростая. Надо думать о людях, которым нужно помочь», — заметила законодатель.