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    01 июня 2021, 17:43

    Идею с отцовским капиталом оценили в «Союзе отцов»

    Артур Блянихов

    Лидер «Союза отцов» Юрий Соленов обсудил с «Газетой.ru» предложение ввести в стране отцовский капитал, равный материнскому.

    «Отцовский капитал — это продолжение тех мер поддержки, которые сегодня российским семьям так необходимы в эти критические моменты, связанные с пандемией и материальными трудностями», — заметил Соленов.

    Он напомнил, что у маткапитала есть финансовое обоснование и определенный бюджет. В случае с отцовским капиталом нет конкретных бюджетных средств. По словам общественника, непонятно, откуда эти средства могут взять.