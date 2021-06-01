Идею с отцовским капиталом оценили в «Союзе отцов»

Лидер «Союза отцов» Юрий Соленов обсудил с «Газетой.ru» предложение ввести в стране отцовский капитал, равный материнскому.

«Отцовский капитал — это продолжение тех мер поддержки, которые сегодня российским семьям так необходимы в эти критические моменты, связанные с пандемией и материальными трудностями», — заметил Соленов.

Он напомнил, что у маткапитала есть финансовое обоснование и определенный бюджет. В случае с отцовским капиталом нет конкретных бюджетных средств. По словам общественника, непонятно, откуда эти средства могут взять.