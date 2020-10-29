Идею с отменой комиссии за банковские переводы оценили в Госдуме

Парламентарий напомнил, что финансовые организации предоставляют любую услугу за какую-то плату. Если же ее не будет, то и услуга не будет оказываться. По мнению Аксакова, более правильным было бы ратовать за систему быстрых платежей, организованную Банком России.

«Он взял затраты на себя, и сейчас люди бесплатно переводят деньги своим знакомым, родственникам, могут оплачивать с очень низким тарифом различные услуги через систему быстрых платежей», — обратил внимание глава думского Комитета по финансовому рынку.