Идею с открытием заводов Tesla поддержали в Думе

Зампред думского Комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» планы Илона Маска открыть в России завод по производству электрокаров Tesla.

«Нет ничего плохого, если на территории нашей страны будут создаваться какие-либо заводы, которые будут, в первую очередь, давать рабочие места, давать НДФЛ», — заметил депутат.

По его словам, это лишний раз показывает то, что Россия является инвестиционно-привлекательной территорией. Парламентарий поддержал инициативу американского изобретателя и признался, что поприветствует появление электротранспорта на российских дорогах.