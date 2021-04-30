Идею с освобождением первокурсников от оплаты общежития оценили в Думе

Член думского Комитета по соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с RT предложение коллег освободить от оплаты общежития первокурсников, которые поступят в вузы этим летом.

По мнению парламентария, с одной стороны, подобная мера будет востребована среди молодежи. С другой стороны, перед образовательными организациями встанет проблема возмещения недополученных доходов. Они могут ее решить путем увеличения стоимости образования.

«Я думаю, что от перемены мест слагаемых сумма не поменяется. <…> На мой взгляд, поэтапное повышение стипендий будет гораздо более эффективной мерой поддержки студенчества», — заметила законодатель.