Идею с обучением владельцев крупных собак оценили в кинологической федерации
Глава Департамента информации РКФ (Российская кинологическая федерация) Евгений Цигельницкий обсудил с сайтом телеканала «Звезда» идею отправить на курсы кинологов хозяев крупных собак.
«РКФ проводит бесплатные образовательные семинары на своей платформе. Сейчас создан специальный бесплатный курс для начинающих собаководов», — обратил внимание специалист.
По его мнению, инициативы в этом направлении должны исходить не от депутатов, а от самих специалистов. Что касается конкретной помощи, то кинологам от законодателей нужна помощь в получении земли под площадки для тренировок.
«Образованием владельцев собак мы и так занимаемся, а с получением места, где можно заниматься собаками, кинологам надо помочь», — подытожил собеседник издания.