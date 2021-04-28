Идею с обучением школьников поведению в соцсетях поддержали в Думе

Член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с RT предложение обучать школьников безопасному поведению в социальных сетях.

«Уверена, что стоит разработать алгоритм. Тем более каждый из родителей, кто воспитывает сегодня ребенка, помнит, что в школе проходил уроки ОБЖ», — заметила парламентарий.

Она отметила важность изменения предмета этих уроков, поскольку то, что было опасно пару десятков лет назад, не представляет сегодня такой угрозы. При этом в нынешних реалиях появились новые опасности и риски, от которых надо уберечь детей. В частности, это касается соцсетей.

«Дети, которые никогда не сталкивались в жизни с обманом, могут стать жертвами не только мошенников, но и более страшных сообществ. Тех, кто толкает наших детей к непредсказуемым решениям и самым печальным последствиям», — предупредила депутат.