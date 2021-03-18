Идею с конфискацией авто за пьяные ДТП раскритиковали

Автоэксперт Игорь Моржаретто обсудил с ИА НСН предложение Госсобрания Башкирии конфисковывать машины у пьяных водителей, которые устроили аварии с жертвами и пострадавшими.

По словам специалиста, подобные инициативы тяжело проходят с юридической точки зрения. Он подчеркнул, что очень плохо ездить пьяным за рулем, и за это необходимо наказывать. Однако здесь стоит вопрос имущества. Машина может не принадлежать виновнику ДТП.

«Даже если автомобиль его, у него могут быть жена и дети, которые страдают от пьянства отца больше других. Официально это его с женой совместно нажитое имущество. Вот у них теперь автомобиль отнимут, и еще из дома останется всех их выгнать на мороз», — заметил собеседник информагентства.

Он добавил, что в странах, где принят такой закон, он широко не применяется.

«В преддверии будущих выборов в Госдуму надо особенно показать, какой я молодец, борюсь за порядок на дорогах. Разобраться с юридическими тонкостями сложнее, чем принимать какие-то дурацкие решения», — отметил Моржаретто.