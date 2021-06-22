Идею с бесплатными парковками для многодетных семей оценили в Совфеде

Первый зампред Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский обсудил с RT предложение предоставить бесплатные парковки многодетным российским семьям.

«Человек, который часто ездит в магазины, замечает огромное количество пустующих мест с соответствующими знаками. Которые не заполняются под страхом большого штрафа в пят тысяч рублей», — обратил внимание парламентарий.

Он назвал не очень эффективной систему управления этими местами. По его мнению, система будет перегружена, если добавить места для многодетных семей.

«Я бы лучше использовал дополнительные формы системы обслуживания путем оказания поддержки силами служащих крупных сетевых магазинов, которые бы помогали многодетным по доставке их большегрузных корзин к машинам», — предложил сенатор.