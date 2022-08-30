Идею рекламировать российские вина на билбордах поддержали в правительстве

Российские вина предложили рекламировать, размещая информацию о них на билбордах. Власти одобрили такую инициативу, заявили в профильных министерствах и аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

«По поручению правительства Российской Федерации Минсельхоз совместно с федеральными ведомствами подготовил проект официального отзыва правительства на данный законопроект», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства.

Позицию ведомства поддержала вице-премьер. Как отметили в ее аппарате, правительство сейчас готовит отзыв на законопроект о продвижении российского вина. Принятие законопроекта позволит улучшить условия для развития виноградарства и виноделия. Также документ поможет увеличить объемы производства качественной продукции.

«Минпромторг России поддержал проект официального отзыва правительства на данный законопроект», — заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Рекламировать российское вино на билбордах в регионах его производства предложили депутаты Алексей Гордеев, Владимир Кашин и Владимир Блоцкий. Зимой 2022 года они внесли законопроект на рассмотрение в Госдуму.