Общество 22 января 2024, 18:39 Идею регулирования «сиротского» контента поддержали в правительстве России РБК: комиссия правительства РФ одобрила идею регулирования «сиротской» музыки Mink Mingle / Unsplash

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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила поправки в Гражданский кодекс, регулирующие использование «сиротского» контента. Об этом сообщили в отзыве кабмина на законопроект, копия документа поступила в распоряжение РБК.

«Сиротскими» называют произведения, в том числе музыку, книги и фото, чей автор и правообладатель либо неизвестен, либо не выходит на связь. Сейчас в России использование такого контента никак не регулируется.

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Авторы поправок предложили лицензировать использование подобных произведений через уполномоченную организацию, а гонорар переводить на номинальный счет, с которого можно будет списать деньги, если автор найдется.

Несмотря на одобрение, правительственная комиссия предложила доработать законопроект ко второму чтению. В нынешней версии инициатива позволяет признавать контент «сиротским», если местонахождение автора известно, но он игнорирует обращения. В правительстве призвали уточнить эти положения, а также доработать порядок функционирования номинального счета.

Инициатива вызвала опасения у некоторых представителей медиаотрасли. По их словам, в случае распространения на кино, в нынешних формулировках «сиротским» можно будет признавать контент западных правообладателей, в том числе Disney.

Ранее пользователи «Яндекс Музыки» нашли на площадке треки артистов, ушедших из России. Через поиск эти композиции не обнаружить, но сервис выдает их в «Моей волне».