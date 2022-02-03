Идею расширить условия получения налогового вычета за фитнес прокомментировали в ГД

Депутат Иван Сухарев предложил ввести налоговый вычет для россиян, оплачивающих услуги фитнеса для родителей-пенсионеров. Об этом RT поговорил с членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатериной Стенякиной.

Стенякина согласилась с тем, что это хорошая идея, однако указала, что, во-первых, россияне до сих пор не очень активно пользуются налоговым вычетом за спортивные услуги, а во-вторых, не все спортивные учреждения и фитнес-центры подали заявление на включение в реестр поставщиков спортивных услуг.

«Соответственно, некоторые люди, покупая абонемент в тот или иной фитнес-клуб, не всегда знают, могут ли они получить возмещение за получение спортивных услуг… Перед тем, как расширять список, мне кажется, что нам всем вместе нужно поработать над тем, чтобы уже имеющийся налоговый вычет полностью использовался нашими гражданами», — сказала она.