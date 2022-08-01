Идею расширить бесплатные парковки возле поликлиник оценили в Союзе пенсионеров

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в разговоре с RT поддержал идею расширить количество бесплатных парковочных мест возле поликлиник и больниц. С таким предложением ранее выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Рязанский согласился с тем, что бесплатные парковки нужны, но добавил, что нужно подумать о методах контроля — ведь парковками могут начать пользоваться не только посетители поликлиник, но и посторонние люди.

«Вопрос только в том, чтобы эти бесплатные стоянки не были использованы для других целей. В принципе, в Москве с этим большущая проблема — остановиться просто негде, платные стоянки рядом с поликлиниками, больницами, как правило, уже заняты. Но как добиться того, чтобы отличить посетителей поликлиники от того, кто, условно, приехал работать продавцом в магазин? Очень сложно», — сказал он.