    01 апреля 2020, 22:28

    Идею продлить нерабочую неделю оценили в Госдуме

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Ярослав Нилов обсудил с RT слова российского вице-премьера Татьяны Голиковой о необходимости продлить нерабочую неделю.
    Идею продлить нерабочую неделю оценили в Госдуме

    По словам законодателя, увеличение количества нерабочих дней — серьезная нагрузка для работодателей, которые начали бить тревогу. При этом есть сотрудники, которые получают зарплату в конверте.

    «Они понимают, что будут получать минимум, который зафиксирован в трудовом договоре. Если говорить про экономику страны, то любой выходной для нее — сильный удар», — выразил уверенность парламентарий.

    Он заметил, что на фоне распространения коронавирусной инфекции из двух зол надо выбирать меньшее.

    «Это вынужденные меры, чтобы не допустить распространения заболевания», — подытожил глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.